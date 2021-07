Marani: “Lukaku? Marcature preventive. È unico che può determinare Europeo”

Il giornalista ha parlato dell'attaccante dell'Inter che questa sera con il Belgio affronterà l'Italia del suo compagno Barella

«Lukakuha deciso due partite in questo Europeo e in due altre gare è stato determinante. Quando la squadra è in difficoltà lo cerca. Sa proteggere il pallone e quando va nello spazio non riesci più a fermarlo. Ci si aggrappa a lui in due per tenerlo. Sa giocare con gli altri. Credo sia l'unico rimasto in questo torneo a determinare da solo la partita. Con l'eliminazione della Francia, se c'è un giocatore che può spostare l'esito del torneo quello è l'interista». Così Matteo Marani ha parlato dell'attaccante belga che questa sera affronterà l'Italia con la sua Nazionale ed è considerato il pericolo numero uno per Mancini e i suoi.