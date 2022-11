Sky – Lukaku rischia di saltare il Mondiale: attesa per la decisione definitiva

"Romelu Lukaku rischia di non essere a disposizione per il mondiale in Qatar. L'attaccante di Inter e Belgio è infatti attualmente fermo per un nuovo infortunio dopo essere rientrato in campo contro Viktoria Plzen e Sampdoria per una ventina di minuti totali. Lukaku, in campo nelle prime tre giornate di campionato, si era dovuto fermare una prima volta lo scorso agosto per un risentimento alla coscia sinistra, poi la ricaduta dovuta probabilmente all'intensità con cui ha spinto per tornare in campo. In totale in questa stagione ha giocato 256 minuti tra campionato e Champions, nei quali ha collezionato 2 gol e 1 assist. Nei prossimi giorni è attesa una decisione definitiva", si legge.