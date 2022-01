Lukaku sul mercato, impossibile un ritorno all’Inter. In estate può riunirsi con Conte

Le parole dell'ex centravanti dell'Inter aprono un caso al Chelsea, in estate potrebbe cambiare di nuovo maglia

Andrea Della Sala

Le parole di Romelu Lukaku hanno aperto un caso al Chelsea. Ora l'attaccante dovrà lavorare il doppio per avere il posto con Tuchel e chissà che in estate non possa già lasciare il Chelsea.

"Con il suo sfogo l’attaccante belga ha anche dato delle chiare indicazioni sul suo futuro: lui predilige un ritorno all’Inter, mentre chiude le porte ad un passaggio alla Juventus o al Milan. In queste ore sta prendendo corpo una pista tutta inglese, visto che il suo legame con Antonio Conte è davvero speciale. Proprio ieri, dopo la vittoria in extremis contro il Watford di Ranieri, l’allenatore pugliese ha così risposto alle domande su un possibile trasferimento di Romelu al Tottenham", riporta La Gazzetta dello Sport.

"A Stamford Bridge l’hanno presa molto seriamente. Non a caso Tuchel gli ha risposto a tono, precisando che il caso verrà chiarito a quattr’occhi. Oggi ci sarà l’interessante verifica della partita con il Liverpool. In ogni caso è difficile pensare a un trasferimento a gennaio, ma se non viene ricomposto in fretta il rapporto c’è il rischio che in estate questa vicenda stravolga le attuali gerarchie del mercato degli attaccanti di prima fascia. Ecco perché la Juve può sperare in un cambio di rotta, ad esempio, per Dusan Vlahovic. Il Tottenham è stato molto attivo nel corteggiarlo, in vista della cessione di Harry Kane".

"Impossibile invece che Lukaku sbarchi a Torino. Ora Big Rom vede solo l’Inter: quindi a Torino non perdono tempo con lui. Ma neanche a Milano si possono permettere certi pensieri. Spinoso è il nodo dell’ingaggio: 11 milioni netti l’anno. A tal proposito va ricordato che al suo sbarco in Italia Romelu ottenne i vantaggi del decreto crescita, cioè la società di Zhang pagò la metà delle tasse. Ora lui non ne avrebbe più diritto: per ottenere questa agevolazione bisogna rientrare in Italia dopo almeno due anni fiscali di assenza. Più facile, allora, che Lukaku trovi un nuovo indirizzo a Londra e dintorni. Si parla anche del Manchester City, anche se Pep Guardiola ha altre idee sulle caratteristiche del proprio centravanti", chiude Gazzetta.