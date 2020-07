Sanchez-Lukaku, Solskjaer: “Se potessi tornare indietro prenderei stesse decisioni”

Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha risposto ad una domanda sulla formazione della sua rosa. Gli hanno chiesto se tornando indietro confermasse le decisioni prese la scorsa estate, come quella di cedere Lukaku senza trovare un sostituto e quella di mandare via in prestito Sanchez proprio all’Inter: «Sicuramente non è una questione di popolarità. Devo prendere decisioni che penso siano a beneficio del club. Le decisioni che abbiamo preso la scorsa estate e a gennaio sono state prese sempre per il bene del club. È stata data la possibilità ai giovani di prendere fiducia tenendo in considerazione che alcuni giocatori sono stati grandi servitori della società. Se potessi tornare indietro, di sei mesi o un anno, rifarei le stesse scelte».

(Fonte: Daily Mail)