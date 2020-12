Lukaku a terra dopo Inter-Shakhtar: “Rabbia simile al post-Siviglia. Per sbollire ha…”

Romelu Lukaku è uno che all’Inter tiene davvero. Non manca mai di farlo presente, in campo e nelle interviste. Logico che, come i tifosi, anche l’umore dell’attaccante belga sia influenzato dai risultati della squadra. E così, come accaduto nel post Inter-Siviglia, finale di Europa League, anche dopo Inter-Shakhtar Big Rom ha vissuto giorni difficili, impegnato a sbollire la rabbia. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Il centravantone vive, invece, giorni molto difficili per sbollire la rabbia, paragonabili solo a quelli post-Siviglia, ma resta un esempio di dedizione. E la più grande arma da trasferta della storia recente della Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, Lukaku ha la miglior media gol in esterna (0,78, 18 centri in 23 gare)“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)