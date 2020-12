Cds – L’Inter e lo scudetto: Lukaku il primo a crederci. E per Big Rom ci sarà un’altra missione

Non si può certo dire che Romelu Lukaku sia stato fortunato nella gara contro lo Shakhtar. Involontariamente Big Rom ha respinto il colpo di testa di Alexis Sanchez destinato a finire in fondo alla rete . Ma l’attaccante belga ha adesso l’occasione per riscattarsi contro il Cagliari e puntare tutto sullo scudetto.