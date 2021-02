Inter, Lukaku sfida Cristiano Ronaldo: “Rom vuole scrollarsi di dosso una nomea fastidiosa”

Non mancheranno di certo le motivazioni a Romelu Lukaku domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’attaccante belga avrà tutte le intenzioni di vincere la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo per inseguire ancora il primo trofeo con l’Inter, ma anche per scrollarsi di dosso una fastidiosa nome, come riporta Tuttosport:

“Sopra il caminetto, di spazio ce n’è in abbondanza. A differenza di Cristiano Ronaldo – il cannibale per antonomasia – Romelu Lukaku in carriera ha vinto pochino: un campionato belga quando era ancora un ragazzotto (con l’Anderlecht nel 2009/10) e una FA Cup con il Chelsea (2012) senza essere attore protagonista. Lukaku però non è riuscito ancora a scrollarsi di dosso la nomea di splendido perdente“.

(Fonte: Tuttosport)