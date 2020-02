CorSera: “Lukaku in trasferta una sentenza. Ora l’Inter sembra aver capito che…”

A decidere la gara di Udine è stato ancora una volta Romelu Lukaku. Doppietta e tre punti in saccoccia per l’Inter di Conte. Questo il commento del Corriere della Sera alla gara dei nerazzurri:

“Lui, sempre lui, il gigante Romelu. Lukaku in trasferta è una sentenza: 12 gol in 11 partite di campionato come nessun altro nei cinque campionati top in Europa. Il belga è il totem dell’Inter, che respinge l’assalto della Lazio e si riporta a tre punti dalla Juventus nella notte friulana. Tre punti d’oro nella settimana che porta al derby. La svolta nel cuore del secondo tempo, dopo un’ora di sofferenza e con lo spettro del quarto pareggio di fila ad affollare i pensieri di Conte. La freddezza di Lukaku, che non segnava dalla notte della Befana a Napoli, e i cambi piegano l’ottima Udinese di Gotti. Dopo un’ora vuota Conte toglie Esposito e soprattutto Eriksen, troppo molle, rilanciando Brozovic con Sanchez. La svolta è improvvisa e energica, favorita dagli errori bianconeri e anche dalla crescita di Barella. L’Inter, imbattuta in trasferta, è più solida e Lukaku la esalta. Finito il mercato, comincia la fase chiave della stagione. Da qui in avanti non si può più sbagliare. I contiani sembrano averlo capito”.