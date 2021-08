Inter, Lukaku sereno ad Appiano con Calhanoglu. Hakan: “Continuate a sorridere e lavorare duro”

Per il momento, il Chelsea sembra ancora lontano. Per il momento, Romelu Lukaku è ancora sereno con la maglia dell'Inter addosso

Per il momento, il Chelsea sembra ancora lontano. Per il momento, Romelu Lukaku è ancora sereno con la maglia dell'Inter addosso. Ad Appiano Gentile, l'attaccante nerazzurro corre, suda e si impegna come al solito, dispensando ovunque sorrisi. Hakan Calhanoglu, dopo aver pubblicato una foto con il belga, ha scritto su Instagram: "Continuate a sorridere e a lavorare duro". Ecco il post: