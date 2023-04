Lukaku, per rimanere a Milano serve Inter da Champions. Romelu ha vinto un’altra battaglia

Contro l'Empoli Romelu Lukaku tornerà a guidare l’attacco nerazzurro. L’Inter non vince in trasferta da quasi 3 mesi e Lukaku non segna su azione in Serie A dalla prima giornata di campionato, in trasferta, sul campo del Lecce. "Ci sono tutti gli ingredienti per svoltare, per cancellare il ricordo della notte di Torino e l’amarezza del ricorso respinto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.