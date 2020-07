CdS – Inter, dubbio Lukaku per la SPAL: obiettivo Roma. Ma non è da escludere che…

Romelu Lukaku dovrebbe saltare la sfida contro la SPAL e tornare a disposizione per la trasferta di Roma. Ieri il belga ha svolto un lavoro differenziato ed è altamente probabile che Conte lo tenga a riposo per la prima trasferta di Ferrara prima di quella dell’Olimpico di domenica, sebbene non sia da escludere che Conte possa decidere di convocarlo e portarlo in panchina. In ogni caso, a Ferrara sarà riconfermata la coppia Lautaro-Sanchez che ben ha fatto nelle ultime uscite senza il gigante belga.