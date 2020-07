Stampa Uk – Lukaku, lo United non aveva capito il problema. Una dieta ha cambiato tutto

La stampa inglese descrive Romelu Lukaku come un rimpianto del Manchester United. The Telegraph ha parlato in particolare della forma fisica del giocatore. Avrebbe perso massa e forza motrice ma nessuna delle sue abilità da goleador è stata intaccata. Il giocatore ha perso chili e ha sistemato soprattutto l’addome.

Pare che i problemi di prima erano dovuti ad un malfunzionamento del suo sistema digestivo. Ha segnato 26 gol in questa stagione e il club nerazzurro. Lo United, spiega il giornale inglese, non si era reso conto della ragione per la quale pesava più del normale, era il suo apparato digestivo malfunzionante. “I risultati di un nuovo programma di lavoro per lui si sono visti quando ha segnato nel derby e ha appeso la maglia alla bandierina“. Non c’era il gonfiore sull’addome che c’era ai tempi dello United. Sono state definite le sue braccia in maniera chiara. E si è notato “quando ha baciato la maglia del club che gli ha ridato uno vero scopo per la sua carriera”.

“Somiglia al Lukaku dei tempi dell’Everton, con un corpo complessivamente più piccolo. Era 9 kili in più. Ha fatto una dieta a base di pesce, patate dolci, pasta e verdure crude che ha fatto miracoli”, si legge.

(Fonte: The Telegraph-The Sun)