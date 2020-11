12 punti in 7 partite non era il risultato che l’Inter pensava di ottenere ad inizio stagione, ma il lato positivo è che nessuna squadra è in fuga e che la classifica è ancora cortissima. Ed è molto fiducioso sul futuro Romelu Lukaku, che con un post su Instagram ha suonato la carica in vista della ripartenza tra due settimane: “La strada è lunga: ci rimetteremo in pista”, ha scritto il belga.