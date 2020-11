Vermaelen: “Lukaku fortissimo, fa un gol dopo l’altro. Voleva essere come Drogba e Henry”

Intervenuto ai microfoni di De Morgen, Thomas Vermaelen, difensore belga, ha elogiato così Romelu Lukaku, probabilmente nel momento migliore della sua carriera: “Romelu è fortissimo, un ottimo attaccante. So quanto sia importante la difesa in Italia, eppure Romelu segna un gol dopo l’altro. Con lo United era uguale, allora non puoi non avere rispetto. Romelu ha sempre puntato a questo livello. Quando era giovane, parlava già dei suoi idoli: Thierry Henry e Didier Drogba. Voleva diventare bravo come loro. E non dobbiamo sottovalutare il ruolo dei suoi allenatori in questa storia. Romelu ha bisogno di un allenatore che creda pienamente in lui, perché poi migliorerà ancora”.