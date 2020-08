EL, tabù ottavi di finale per Lukaku. GdS: “Ieri il belga durante la rifinitura…”

Le fortune dell’Inter in Europa League dipendono anche e tanto da Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è rivelato un ottimo acquisto, voluto fortemente da Conte e subito integratosi nello scacchiere tattico realizzato dal tecnico salentino. Secondo La Gazzetta dello Sport, Lukaku è stato “la faccia dell’Inter di quest’anno. Lo è stato sempre, dal primo urlo di San Siro dopo il gol contro il Lecce lo scorso agosto fino al secondo posto in campionato conservato con i denti a Bergamo, in una notte senza reti ma con sponde, ripartenze, assistenza ai compagni, comunque importante. Big Rom è diventato nerazzurro e il nerazzurro è entrato nelle sue vene, dentro i suoi muscoli”.

CACCIA AL 30 – Lukaku finora ha segnato 29 gol, 23 in Serie A ai quali ne ha aggiunti sei tra Champions (2), Europa League (2) e Coppa Italia. L’obiettivo dell’ex United è di arrivare a quota 30 e l’Inter spera che Big Rom abbia altre chance per rimpinguare il suo bottino, anche se il rapporto tra Lukaku e l’Europa League non è dei migliori. Dall’esordio con la maglia dell’Anderlecht nel 2009 e dal primo gol segnato nel 2009 contro la Dinamo Zagabria, sono arrivati altri 14 timbri in 29 gare. Una media di un gol ogni due partite, una certezza insomma anche se non è mai riuscito a superare gli ottavi di finale, visto che nel 2010 è stato fermato dall’Amburgo mentre nel 2015 dalla Dinamo Kiev. Contro il Getafe avrà un’altra occasione per cancellare le delusioni del passato.

SGUARDO ALLE TRIBUNE – La Rosea, poi, conclude analizzando ciò che ha fatto Lukaku ieri durante la rifinitura alla Veltins Arena, stadio dello Schalke 04: “Ieri, entrando sul prato con i compagni per la rifinitura, si è guardato spesso intorno e ha alzato la testa verso le immense tribune, quasi a volere prendere le misure. La Veltins Arena, gigante da 61mila posti, stasera resterà ovviamente vuota, ma il gigante belga proverà a scaldarla comunque. Per iniziare il cammino che può portare fino a Colonia, dove il 21 agosto si giocherà la finale dell’Europa League. Con la cazzimma, ovviamente”.