Sky – Inter-Getafe, la probabile: a destra Candreva, Eriksen fuori. Coppia Lukaku-Lautaro

Archiviato il campionato con la vittoria contro l’Atalanta e il secondo posto, l’Inter si tuffa nell’Europa League. In vista della gara con il Getafe, Antonio Conte potrebbe confermare quasi in toto lo stesso undici visto contro la squadra di Gasperini. L’unico cambio potrebbe riguardare la fascia destra con Candreva pronto a prendere il posto di D’Ambrosio. in difesa l’allenatore nerazzurro si affida all’esperienza internazionale di Diego Godin con Skriniar che potrebbe partire ancora dalla panchina. In attacco spazio alla coppia Lukaku-Lautaro, mentre Eriksen potrebbe partire dalla panchina.

(Sky Sport)