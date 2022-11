Inter, Lukaku in Nazionale: terapie e programma personalizzato per lui

Il calciatore nerazzurro ha raggiunto il ritiro del Belgio e nelle prossime ore lui e i compagni saranno prima in Kuwait e poi in Qatar

La Nazionale belga si è allenata in vista dei Mondiali nel ritiro di Tubize. Nelle prossime ore i Red Devils del ct Martinez voleranno in Kuwait dove si giocherà l'amichevole con l'Egitto. Programma abbastanza leggero per questa prima seduta: giri di campo, stretching e qualche esercizio con la palla per metà del gruppo.