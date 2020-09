Lukaku è carico: “Tranquilli, sono tornato”. Nainggolan lo avvisa: “Anversa è tornata”

“Tranquilli, sono tornato”. Lukaku mostra grinta e voglia di ricominciare alla grande una nuova stagione con un urlo di battaglia lanciato su Instagram. I tifosi accolgono alla grande il suo post, felici di vederlo bello carico. Erano preoccupati di non averlo visto al rientro di tutta la squadra ad Appiano ed un suo compagno di Nazionale era stato contagiato dal coronavirus. E arriva pure la risposta del compagno Nainggolan, belga come lui. Il centrocampista si sta allenando con l’Inter e potrebbe avere l’occasione di giocare con la squadra nerazzurra per tutta la stagione. E ha risposto: “Anversa lo è”. È la città nella quale entrambi sono nati. Entrambi sono tornati all’Inter e in tanti li aspettavano.