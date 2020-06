Lukaku, una macchina da trasferta: agganciato Shevchenko, nel mirino un altro record

Archiviato il deludente pareggio casalingo per 3-3 contro il Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte si avvicina all’appuntamento di domenica sera: i nerazzurri affronteranno allo stadio Tardini il Parma, reduce dal successo ottenuto sul campo del Genoa. La formazione interista si affiderà ancora una volta a Romelu Lukaku, capocannoniere della squadra e autentica macchina da gol, in particolare lontano da San Siro.

Prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore che aveva segnato ben 12 reti fuori casa nella sua prima stagione in Serie A era stato Shevchenko nel 1999/2000. L’attaccante belga potrebbe diventare il 1° giocatore in grado di realizzare 13 gol in trasferta nella sua stagione d’esordio nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria.

(inter.it)