Lukaku-Chelsea, c’è l’ok di Zhang. L’ufficialità solo dopo il sostituto all’Inter

L'Inter ha ottenuto di cedere ufficialmente il giocatore solamente dopo aver regalato a Inzaghi un attaccante

C'è l'accordo tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku , ormai manca solamente l'ufficialità poi il belga potrà tornare a giocare in Premier League. Il club nerazzurro ha ottenuto di ricevere solo cash per la vendita del centravanti e ha calato leggermente le pretese iniziali, chiudendo a 115 milioni di euro.

"Steven Zhang ha dato il suo ok dalla Cina e le parti sono adesso al lavoro per lo scambio dei documenti e dei contratti. Il tutto dovrebbe essere completato entro domani, non a caso gli uomini di Abramovic si sono già mossi per organizzare le visite del loro prossimo centravanti che arriverebbe nella City con un volo privato insieme al suo entourage. Se davvero sosterrà i test medici nelle prossime 24-48 ore, lo vedremo perché il club di viale della Liberazione vuole dare il via libera definitivo alla partenza del suo ormai ex numero 9 (ovvero firmare tutti i documenti) solo quando avrà trovato un sostituto. L'Inter essendo un grande club non può semplicemente permettersi di vendere il suo elemento più rappresentativo senza avere uno calciatore da mettere al suo posto. Su questo la dirigenza è stata chiara con la Granovskaia", spiega il Corriere dello Sport.