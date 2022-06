Lukaku valigia pronta, basta una telefonata. E sa già come farsi perdonare dai tifosi

"Le chiavi di casa a City Life sono già in tasca, la valigia è pronta, basta una telefonata per prendere il primo aereo per Milano. Non c’è ancora accordo tra i club, ovviamente non possono esserci visite mediche fissate come logica vuole, nonostante voci incontrollate (e palesemente errate) siano circolate nella giornata di ieri a Milano. Ma certo non si sbaglia nel pensare che la prossima possa essere davvero quella del ritorno di Lukaku a Milano. Magari nel prossimo week end sarà davvero l’ora di legare passato e futuro. Di dimenticare un’altra volta Londra. Di cominciare a farsi perdonare dai tifosi. Come? Lanciando nuovamente la sfida scudetto al Milan, quel Milan che - lui sì - era riuscito a dominare", sottolinea La Gazzetta dello Sport.