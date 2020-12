Giornale – Lukaku leader: le vedove di Icardi non si sentono più. Inter cambiata dopo…

L’Inter dimostra che i segnali di ripresa non sono casuali. Nella sfida contro il Bologna, vinta per 3-1 ieri sera a San Siro, i nerazzurri di Antonio Conte danno continuità alle vittorie contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach e si preparano al crocevia europeo contro lo Shakhtar Donetsk, gara in cui ci sarà in palio il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

“Col Bologna, i nerazzurri rispondono presente. La giusta determinazione, la concentrazione che serve, il pallino del gioco sempre in mano. A fronte di qualche distrazione evitabile, i nerazzurri dimostrano che ci sono, finalmente. Dopo il ko col Real Madrid qualcosa è cambiato e ora la squadra è più… Squadra. Un dominio tecnico e fisico col Bologna“.

Il quotidiano esalta Romelu Lukaku, in gol anche contro gli emiliani: “Segna con impressionante costanza ma soprattutto è leader vero, quasi inarrestabile nell’uno contro uno. Tu gli dai la palla come capita e lui qualcosa combina. Le vedove di Icardi ora di certo non si fanno più sentire“.