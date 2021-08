Il Giornale – Lukaku via, così si smantella l’Inter. A Conte era stato detto…

La quasi certa cessione di Lukaku riaccende i riflettori sulle difficoltà finanziarie di Suning e sottolineate da Il Giornale

"I conti non tornano ma si fanno in fretta: fra il prestito onerosissimo (10%) di 275 milioni strappato al fondo Oaktree, con cui è stato possibile iscriversi al prossimo campionato, e il bond da 375 in scadenza nel 2023 (al 5%), gli Zhang partono anche quest’anno da -50, che non sono punti ma milioni. Più c’è la normale gestione del club (i “soliti” 100 milioni di passivo) e ricavi che anche nell’imminente stagione saranno penalizzati dal Covid".

"Tradotto, per non vendere servirebbero soldi propri, freschi, che però o non ci sono o non vengono iniettati nel club, che alla fine è la stessa cosa. Per settimane si è finto di non saperlo, ma è da prima che finisse il campionato che era stato detto a Conte che sarebbero stati venduti 2 top player, non uno. Illusi dal fatto di pagare lo scotto col solo Hakimi, i tifosi sono furibondi, quelli vip come quelli di curva, che ieri hanno esposto uno striscione davanti alla sede («società attenzione / le promesse vanno mantenute») e a questo punto buon per loro se non arriverà una terza super offerta, che sennò il conto si allunga".