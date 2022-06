EDICOLA / TS: Lukaku vicino, l’Inter tratta con il Chelsea. Ipotesi prestito

La prima pagina del quotidiano sportivo fa riferimento alla trattativa dei nerazzurri per riportare a Milano il belga

TuttoSport in prima pagina parla delle notizie del giorno in casa Inter: "Lukaku vicino, il club nerazzurro tratta con il Chelsea",è il titolo dedicato alla trattativa per il belga. E il quotidiano sportivo aggiunge: "Partito il negoziato anche con il club londinese che apre all'ipotesi prestito. Gli inglesi: chiusura entro l'inizio della settimana prossima".