Lukaku, l’ex compagno al Wintam: “Un giorno per migliorare il suo destro decise di…”

Nell’ampio reportage fatto da SportWeek sull’infanzia di Romelu Lukaku, ci sono anche delle testimonianze in merito alla sua avventura al Wintam all’età di 10/11 anni. A parlare per primo è Steve De Buyser, quello che fu il suo allenatore: “A Boom lo mandavano in panchina per i ritardi. E lui voleva stare con i suoi amici”. L’ex compagno Sven Thijs, oggi allenatore dei pulcini Wintam aggiunge: “Anche se è famoso non ci dimentica. Ci invita alle sue partite, ma è meglio quando viene qui. Romelu dormiva con il pallone, magari non era tecnicamente forte ma voleva sempre fare di più. Un giorno decise di allenarsi senza la scarpa sinistra per migliorare il destro. Da noi è rimasto un anno, ma a metà stagione lo voleva già il Lierse, grosso club a 40 minuti da qui. Era una bella occasione, ma lui decise di rimanere con noi fino a fine stagione”.