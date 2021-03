Inter, Lautaro in striscia aperta contro il Toro: e la LuLa insegue se stessa

Il Toro è un avversario che porta bene... al Toro. Quello nerazzurro, ovviamente. Lautaro è in striscia aperta contro il Torino

"Lautaro ha segnato in ognuno degli ultimi 3 incroci con il Torino. E, per l’Inter, sono state 3 vittorie su 3. Ora è un altro Toro. Lo è diventato da quando, sulla panchina interista, si è accomodato Conte, che ha creato la coppia con Lukaku, l’ha plasmata e l’ha fatta esplodere, rendendola la migliore del nostro campionato. Insieme, hanno messo insieme un bottino di 31 reti. L’anno scorso, invece, si fermarono a 37. Sono 6 in meno, ma con 12 giornate di qui alla fine del torneo c’è tempo e modo per raggiungere la stessa quota e, magari, anche per superarla".