Conte punta sulla LuLa per affondare la Juve. Ritmo pazzesco per la coppia e senza De Ligt…

Dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Roma, l’Inter dovrà affrontare un’altra grande nel prossimo turno di campionato. A San Siro arriva la Juve di Pirlo e il tecnico dei nerazzurri Conte punterà su Lukaku e Lautaro per provare a vincere:

“Lukaku ha ritrovato il ritmo rientrando dal primo minuto contro la Roma e l’intesa con Lautaro Martinez non ha prodotto gol solo per pochi centimetri. Dopo i 111 gol della scorsa stagione (record in casa nerazzurra dal 1930), il belga e l’argentino continuano a viaggiare a un ritmo alieno: le 12 reti del primo e le 9 del secondo valgono il simbolico titolo di coppia principe del campionato, due gradini sopra l’accoppiata Ronaldo-Morata (a quota 19). Con quei due là davanti, Conte può dormire sonni tranquilli. Considerando che la difesa bianconera dovrà anche a fare a meno di De Ligt, la forza d’urto della LuLa potrebbe rivelarsi decisiva per far pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Inter”, spiega Gazzetta.it.