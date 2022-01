Lupi: “Scudetto? Il Milan se la giocherà fino alla fine con l’Inter”

Le parole del tecnico della formazione Under 16 del Monza sulla corsa scudetto in Serie A

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Alessandro Lupi, tecnico della formazione Under 16 del Monza, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Sicuramente la società e lo staff stanno facendo un ottimo lavoro. Il Milan sta facendo una grande stagione, se la giocherà fino alla fine per lo scudetto con l’Inter".