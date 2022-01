Inter, colpaccio quasi realtà: accordo con l’Atalanta, Gosens ad un passo. Le cifre

Robin Gosen è ad un passo dall'Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il tedesco è veramente prossimo a diventare nerazzurro

"Robin Gosens è ormai a un centimetro dall’Inter. L’accordo tra il club nerazzurro e Atalanta è ai dettagli, per una valutazione complessiva intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi. E’ il frutto di un incontro avvenuto in sede in queste ore tra la dirigenza interista e quella bergamasca, in trasferta a Milano", scrive la Rosea.