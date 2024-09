Quali sono le sue favorite?

“Premetto che credo che le big abbiano pagato in questo avvio l’assestamento alla nuova Champions League, dopo un’estate nella quale hanno avuto giocatori impegnate in Europei e Copa America. Voglio dire: Inter, Juve e la stessa Atalanta hanno secondo me lasciato qualcosa per questo calendario pieno zeppo di impegni, con conseguenze sulla programmazione della stagione. Ma alla fine i veri valori verranno a galla. L’esempio dell’anomalia è il derby”.