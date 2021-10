M. Serena: “Inter in A resta favorita. Champions? Lo Sheriff complica tutto”

Così l'ex calciatore: "È equilibrata la lotta in testa. L'Inter sta facendo il campionato che ci si aspettava"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michele Serena, ex calciatore, ha parlato così delle prime due partite dell'Inter in Champions League: "Lo Sheriff complica tutto in Champions League. Li avevo visti nei turni preliminari: correvano come pazzi e creavano tantissime palle gol. È una sorpresa e complica molto le cose. L'Inter è obbligata a vincere gli scontri diretti".