M. Serena: “Liverpool, Inter non ha avuto la possibilità di provarci. Quando…”

Intervenuto nel programma di 1 Station Radio, 1 Football Club, l'ex giocatore è tornato sulla gara di Champions

Intervenuto nel programma di 1 Station Radio, 1 Football Club, Michele Serena è tornato sulla vittoria dell'Inter in casa del Liverpool. Una vittoria che non è comunque servita per passare il turno: "Dispiace per l’altra sera. Non hanno avuto la possibilità per provarci fino in fondo per l’espulsione di Sanchez. Quando ti butti all’arrembaggio spesso qualcosa riesci a portare a casa. Con un uomo in meno contro il Liverpool diventa quasi impossibile".