Maccarone: “Dybala all’Inter? Sgarbo pesante, vedo difficile possa andarci”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Maccarone, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus e obiettivo di mercato dell'Inter: “Ne discuteranno per trovare una soluzione. Non credo che Dybala voglia andare via. È in un top club, prestigioso, vincente”.

L’Inter osserva la situazione.

“Sarebbe uno sgarbo pesante. Ma mi viene difficile pensare che possa andare all’Inter”.