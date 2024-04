Le considerazioni dell'ex attaccante sul cammino in campo internazionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi e non solo

“Il Napoli? Cambiare tre allenatori non è facile per nessun gruppo, l’arrivo di Calzona ha riportato un po’ d’ordine poi però è normale che quando arriva una sconfitta come quella dell’altra volta, in un momento complicato, pesa”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Empoli, Siena e Palermo, oggi allenatore, Massimo Maccarone.