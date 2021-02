Madonna a FCIN1908: “Diverso rendimento casa-trasferta? Una casualità”

Le parole del tecnico dell'Inter Primavera dopo il successo per 1-0 sulla Roma: "Ci sarà spazio per tutti"

Importante successo per l'Inter Primavera, che vince 1-0 contro la Roma capolista e conquista 3 punti fondamentali per rilanciarsi in classifica.

Armando Madonna, tecnico della Primavera nerazzurra, al termine della partita ha commentato ai microfoni dei media - tra cui Fcinter1908 - la prestazione dei suoi ragazzi: "Trovati gli 11 titolari? No, abbiamo cambiato sempre formazione, anche se è logico che questa si avvicina molto perchè avevo a disposizione tutti i giocatori a parte gli infortunati. Non abbiamo ancora trovato probabilmente il giusto equilibrio da trovare una squadra definitiva, ma contiamo di arrivarci tra un mesetto. Dobbiamo trovare prima di tutto la condizione di tutti i giocatori. La classifica migliora se vinci, adesso vediamo come recuperano i ragazzi. Nelle prossime partite molto probabilmente ci sarà qualche cambio, ma fa parte del gioco: mercoledì giocheremo con il Milan, domenica con la Juventus... Stanno giocando un po' tutti e continueremo a farlo. La differenza di rendimento tra casa e trasferta? Non mi do una spiegazione, non credo ci sia stata grande differenza di prestazioni. Penso sia solo una casualità".