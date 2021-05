Madonna a FCIN1908: “Hoti difensore vero, è un 2003 che si è meritato la maglia”

Le parole del tecnico dopo la vittoria sulla Fiorentina

"Non credo perché è un campionato particolare, tutte le partite sono difficili: col Covid abbiamo avuto problemi, dipende dal momento. Noi ci arriviamo da una vittoria, dobbiamo recuperare e preparare le prossime tre. Mancano troppe partite".

"E' cresciuto tanto, è un 2003 che si è meritato la maglia. C'è stato spazio per lui, a Torino ha fatto un errore ma ha fatto prestazioni importanti: è forte e veloce e mi serve per questo. Deve migliorare in impostazione, ma è un difensore vero".