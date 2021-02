Madonna: “Ci godiamo la vittoria sul Milan, poi penseremo alla Juventus”

Grande prestazione dell’Inter Primavera, che vince il derby di categoria battendo il Milan con uno 0-3 che non ammette repliche. Il tecnico Armando Madonna è molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Queste le sue parole, riportate dal...

Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale nerazzurro: "Oggi abbiamo fatto una buona gara, con grande intensità e determinazione. Siamo riusciti a sbloccare subito il match, che si è messo per noi in discesa. Nella seconda frazione sono contento di come abbiamo gestito il vantaggio e portato a casa tre punti importanti. In generale, sono molto contento della prestazione. C'è ancora rammarico per la partita di Sassuolo, mercoledì non abbiamo messo la determinazione di oggi, soprattutto nel finale. Ogni partita è difficile, i ragazzi devono capire alla svelta i vari momenti della partita e sapere come gestirli. Adesso ci godiamo la vittoria, poi penseremo alla Juventus. Sarà una partita contro una squadra molto forte".