Madonna: “Satriano vada a giocare, ha margini enormi. Ha la fortuna che l’Inter…”

Le parole dell'ex tecnico della Primavera: "Ama lavorare e apprende velocemente. Ha sempre l’atteggiamento giusto in allenamento e questo poi lo ritrovi in partita"

«Assolutamente no. Ama lavorare e apprende velocemente. Ha sempre l’atteggiamento giusto in allenamento e questo poi lo ritrovi in partita. Dà il mille per cento, non vuole mai perdere neanche una partitella. A volte era quasi commovente vederlo rincorrere gli avversari in allenamento anche se stava perdendo 3-0. Non lo accettava. Ha sempre voglia di migliorare, sa dove vuole arrivare e quale sia la strada per farlo. Al di là dell’età, qui siamo di fronte a un uomo maturo, non a un ragazzino».