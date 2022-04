Spezia, Maggiore: “Vogliamo continuare a fare punti. Ringrazio Thiago Motta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Spezia-Inter, Giulio Maggiore, giocatore dello Spezia, ha presentato così il match del Picco

"Salvezza? Vogliamo continuare a lavorare e a fare punti, vogliamo farlo per questi tifosi che ci seguono con grande passione. Thiago Motta? Io cerco di aiutare sempre la squadra, faccio quello che mi chiede. Non c'è problema per le richieste che mi fa. Proverò a segnare da qui alla fine, ma non è l'obiettivo principale".