Inter, magia di Eriksen. Adani: “Parlano del gol, naturale per lui. Piuttosto parliamo di…”

E’ la notte di Christian Eriksen. Il danese, dato in partenza da settimane visto il suo mancato adattamento all’Inter, ha risposto con una punizione capolavoro che ha risolto il derby di Coppa Italia contro il Milan e ha permesso alla sua squadra di accedere alla semifinale contro la vincente di Juventus-Spal. In merito alla magia del centrocampista, Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha espresso il suo pensiero così su Twitter: “Tutti ora a parlare del gol, cosa naturale per lui. Parliamo piuttosto del comportamento. #professionista”.