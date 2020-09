Il Barça non si rassegna, presentata la nuova maglia con Messi testimonial. Il summit…

L’attaccante argentino appare accanto a Ousmane Dembélé , Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Ter Stegen e Frenkie de Jong. Non è ancora calcolato quanto impatterebbe sul bilancio del club blaugrana, a livello di sponsorizzazioni, l’annuncio dell’addio del miglior giocatore blaugrana, spiegano in Spagna. Intanto c’è grande attesa per l’incontro tra il padre del giocatore e Bartomeu che si dovrebbe tenere nel pomeriggio. Questa mattina, negli uffici della Fondazione Messi, il papà dell’argentino ha incontrato lui e il resto dello staff per fare il punto della situazione, a poche ore dall’incontro con il presidente del Barça. Ma Jorge Messi ha già dichiarato che il figlio difficilmente resterà nel club che lo ha visto vincere tutto.

(Fonte: cadena Ser)