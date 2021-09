Inter, ecco la nuova maglia pre gara per le partite di Champions League

Footy Headlines ha pubblicato un'anteprima di quella che dovrebbe essere la maglia per il riscaldamento nelle gare europee

Presto l'Inter farà il suo esordio stagionale in Champions League, mercoledì a San Siro contro il Real Madrid. E insieme alla formazione di Inzaghi esordirà anche la nuova maglia pre gara per le partite europee dei nerazzurri. Questa l'anteprima di Footy Headlines. Per il riscaldamento l'Inter ha scelto una maglia particolare, con una fantasia di colori.