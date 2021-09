Marani: “Inzaghi riuscirà ad essere l’Allegri dell’Inter? Una sorpresa se…”

Il giornalista ha parlato della squadra nerazzurra che dovrà provare a superare l'ostacolo Champions partendo dalla base lasciata da Conte

«In Europa l'Inter può tornare tra le prime 16, può fare qualcosa di più. L'anno scorso non è girata benissimo nonostante i numeri nelle prestazioni. I nerazzurri possono fare meglio e dovrebbero fare esperienza di quanto hanno vissuto l'anno scorso». Matteo Marani ha parlato della squadra di Inzaghi e della Champions che sta per tornare. Lì ci sarà da fare la differenza provando a raggiungere gli ottavi dopo diversi anni.

«Per ora gli uomini di Inzaghihanno dato una bellissima risposta ai dubbi nati dopo gli addii eccellenti e i sacrifici sul mercato. Mi chiedo se Simone possa essere o meno il nuovo Allegri che riuscì a fare rendere al meglio la Juventus di Conte. Questa è l'incognita. Comunque è la risposta che attendo. Allegri gestì quella Juve e fece rendere al massimo la base messa dall'allenatore precedente. Questa è la risposta che ci si aspetta da Inzaghi, che è bravo, attento tatticamente, non è inferiore a Conte sulla tattica, ma nella gestione Antonio rimane unico. Se riesce a gestire anche il gruppo, con una gestione personale, l'Inter data per disgregata potrebbe essere una sorpresa in questa strana stagione», ha aggiunto il giornalista durante un collegamento con Skysport.