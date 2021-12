Maglia speciale per la finale di Supercoppa con la Juve: il VIDEO dell’Inter

Il club ha pubblicato il video che mostra ai tifosi il kit da gara speciale che verrà indossato per la gara del 12 gennaio

L'Interindosserà una maglia speciale per la sfida con la Juventus. Lo ha ufficializzato nei giorni scorsi il club nerazzurro. "La sfida tra Inter e Juventus rappresenterà un momento storico per i Nerazzurri, non solo per il trofeo in palio. L’Inter indosserà infatti una maglia interattiva, che permetterà a tutti i tifosi di ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa. Socios.com sostituirà il logo “$INTER Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con un QR che permetterà ai tifosi di ascoltare "C'è Solo l'Inter" esattamente così come suona allo stadi", si leggeva nella nota.