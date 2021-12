UFFICIALE – “C’è solo l’Inter”: ecco svelata la maglia nerazzurra per la Supercoppa Italiana

"C’è Solo l’Inter"! È questo il "The Sound of Inter" selezionato che verrà rappresentato in occasione della Supercoppa Italiana

Marco Macca

"C’è Solo l’Inter"! È questo il "The Sound of Inter" selezionato dai possessori di Fan Token $INTER che verrà rappresentato sulla maglia in occasione della partita contro la Juventus del prossimo 12 gennaio, valida per la Supercoppa Italiana.

La sfida tra Inter e Juventus rappresenterà un momento storico per i Nerazzurri, non solo per il trofeo in palio. L’Inter indosserà infatti una maglia interattiva, che permetterà a tutti i tifosi di ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa. Socios.com sostituirà il logo “$INTER Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con un QR che permetterà ai tifosi di ascoltare "C'è Solo l'Inter" esattamente così come suona allo stadio.

Scaricando l'app Socios.com i tifosi potranno vivere questa esperienza unica e vincere i biglietti della partita di Supercoppa o la maglia speciale che sarà indossata per l’occasione.

(Fonte: inter.it)