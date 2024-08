Marino Magrin, ex calciatore bianconero, intervistato da TuttoJuve, ha parlato così del possibile approdo alla Juventus di Teun Koopmeiners: "Non è un solo giocatore a far la squadra, tenendo presente che la società bianconera si è fin qui comportata molto bene sul mercato. Per Motta sarebbe un profilo più che interessante dal punto di vista offensivo, dato che può ricoprire più ruoli con la stessa disinvoltura, ma per competere per lo scudetto servirà ancora qualche colpo".