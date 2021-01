Ex Inter, Maicon: “Sono felice di essere di nuovo in Italia, ho subito accettato il Sona”

Il Sona, la sua nuova squadra, gioca in Serie D, ma la passione di Maicon non ha categorie e la sua felicità è da Serie A, è quella dei tempi migliori. Il laterale brasiliano ex Inter e Roma, 39 anni, nel municipio del paese ha incontrato il sindaco e ha parlato ai giornalisti presenti, raccontando tutta la sua voglia di vivere questa nuova esperienza. Ecco le sue parole:

“Avevo già in mente di tornare in Italia, sono molto felice di essere qui. Il Sona mi ha dato questa opportunità e ho subito accettato. So di essere amato dal popolo italiano, di qualsiasi squadra. Non è importante la categoria in cui gioco, quello che conta è la voglia di fare bene. Il calcio è solo uno, io mi metto a disposizione della società e spero di riuscire a fare un bel lavoro insieme ai miei compagni, che mi hanno abbracciato dal primo giorno. Ringrazio la società e il sindaco. Sicuramente, quello che ha detto il presidente è la verità: il Sona non è una squadra, è una famiglia. Dunque, mi sono inserito subito. Grazie a tutti, spero di fare un bel lavoro in campo, che è ciò che mi piace fare“.

(Fonte: L’Arena)