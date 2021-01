Vanni: “Conte al suo arrivo fece un nome sul quale progettare l’Inter. Ma non è mai arrivato”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport per parlare del derby di questa sera tra Inter e Milan visto dalla parte dei nerazzurri, Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino alle vicende di casa interista, ha fatto il punto della situazione sulla squadra di Antonio Conte, dichiarando:

“Lukaku e Lautaro sono una coppia da valutare nel medio-lungo periodo. Soprattutto Lautaro, che ha dei momenti in cui non segna. Lukaku è più regolare. Ha cominciato ad avere qualche difficoltà con Smalling, che è riuscito quasi ad annullarlo. Da lì ha perso un po’ di smalto. Vedremo se contro il Milan, partendo con Sanchez, riuscirà ad avere i palloni che chiede. Lukaku è uno di quei giocatori irrinunciabili per Conte, gli altri sono: Handanovic in porta, de Vrij in difesa, Barella a centrocampo”.

Vanni ha poi continuato: “Conte, quando è arrivato, progettava un’Inter con un altro giocatore dalle caratteristiche simili a Lukaku, ovvero Dzeko. Poi è rimasto a Roma e l’assetto è stato differente. Un Dzeko all’Inter non c’è e quindi Lukaku gioca sempre“.

(Fonte: Sky Sport)