Maicon: “L’Inter può vincere, lo ha dimostrato l’anno scorso. La ThuLa fa la differenza”

"E' un bel campionato, l'anno scorso l'Inter è arrivata in finale di Champions League e nessuno ci credeva, dimostrando di voler fare le cose fatte per bene. Quest'anno sono arrivati grandi giocatori che stanno facendo la differenza. Per esempio Thuram: nessuno se lo aspettava così e sta facendo la differenza. Rispetto alla squadra del 2010 vedo simile la difesa, è bella tosta. Poi c'è Lautaro davanti, un grandissimo attaccante. Spero possano arrivare fino in fondo anche in Champions".