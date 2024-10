Maicon: “La maglia dell’Inter è un privilegio. Quel gol contro la Juve…”

I ricordi del brasiliano rispetto ai momenti più belli in nerazzurro raccontati al Matchday Programme realizzato per la sfida di questo pomeriggio

Come dimenticarlo? Dici Inter-Juve e ti ricordi quel gol di Maicon che al volo ha segnato un due a zero a Buffon che ha fatto tremare San Siro. Uno dei gol più belli della storia nerazzurra quello del brasiliano che oggi ha parlato con il club per il Matchday Programme e ha spiegato: « Indossare una maglia come quella dell'Inter è un privilegio. Sono tanti momenti emozionanti che mi legano a questo Club», ha confessato.